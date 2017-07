Die erste Ferienwoche verlief auf Tschechiens Straßen weniger tragisch als im vergangenen Jahr. Von Montag bis Sonntagnachmittag wurde nach Verkehrsunfällen der Tod von sechs Menschen beklagt. Im vorigen Jahr gab es 15 Verkehrstote. Am dunkelsten in der abgelaufenen Woche war der Samstag. Am 8. Juli starben auf den hiesigen Straßen drei Menschen, fünf weitere wurden schwer verletzt. In den sozialen Medien schockierte indes vor allem der Unfall, der sich beim nordböhmischen Obrnice unweit von Most / Brüx ereignete. Ein Pkw mit zwei jungen Mädchen war auf dem Weg nach Teplice mit hoher Geschwindigkeit in eine Lärmschutzwand gerast. Die Fahrerin des Unfallautos verstarb im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen, ihre Beifahrerin wird nach Aussage ihres Vaters im Netz das Krankenhaus am Montag verlassen können. Die Mädchen hatten den Großteil ihrer Fahrt mit einer Videokamera festgehalten und live ins Netz gestellt. Dabei wurde offensichtlich, dass das Duo im Geschwindigkeitsrausch alle Hemmungen ablegte und die Fahrerin sich nur unzureichend dem Führen ihres Fahrzeugs widmete. Sie trank und telefonierte während der Fahrt, war ständig abgelenkt – ein bitteres Lehrbeispiel, wie man nicht fahren sollte.