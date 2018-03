Sechs Tote bei Explosion in Chemiefabrik

Bei einer verheerenden Explosion im Chemiewerk Unipetrol in Mittelböhmen sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Zwei Arbeiter seien mit Verbrennungen am Körper in Spezialkliniken gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Firmengelände liegt in der Stadt Kralupy nad Vltavou / Kralup an der Moldau, rund 25 Kilometer nordwestlich von Prag.

Mit sechs Toten ist es die schwerste Katastrophe in der tschechischen Chemieindustrie seit mehr als drei Jahrzehnten. Zu der Explosion kam es nach Angaben des Krisenstabs der Stadt bei der Reinigung eines leeren Tanks für Treibstoffe. Wahrscheinlich seien nicht alle Sicherheitsvorschriften eingehalten worden.