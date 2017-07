Der Tscheche Michal Navrátil hat bei der Schwimmsport-Weltmeisterschaft in Budapest die Silbermedaille im Extrem-Wasserspringen gewonnen. In dem zweitägigen Wettkampf, der in Zentrum der Stadt direkt vor dem ungarischen Parlament ausgetragen wurde, musste er sich nur dem US-Amerikaner Steve LoBueh beugen.

Der 32-jährige Navrátil eroberte die erste Medaille für Tschechien bei einer Schwimmsport-WM seit 14 Jahren. Bei der WM 2003 in Barcelona hatten Jana Pechanová im Langstreckenschwimmen und Rückenschwimmerin Ilona Hlaváčková jeweils Silber erkämpft. Davor haben wie Navrátil nur Wasserspringer das Siegerpodest bestiegen: Milena Duchková 1973 und Heidemarie Bártová-Grecká im Jahr 1991.