Die tschechische Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat für die Europameisterschaft vom 29. November bis 16. Dezember in Frankreich eine schwierige Gruppe erwischt. Das Team von Nationaltrainer Jan Bašný trifft in der Gruppe D in Brest auf Titelverteidiger und Vizeweltmeister Norwegen sowie auf Deutschland und Rumänien.

Das ergab die Auslosung am Dienstag in Paris. Um die Hauptrunde zu erreichen, muss die tschechische Auswahl mindestens Dritter werden.