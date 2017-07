Der Zusammenstoß zweier Fahrzeuge vor einer Brücke beim mährischen Hodonín hat am Sonntag vier Menschen das Leben gekostet. Eine weitere Person wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht klar, der Feurwehreinsatz dauert zur Stunde jedoch noch an. Bei den Opfer handelt es sich vorwiegend um Menschen höheren Alters.