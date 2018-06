In Tschechien geht am Freitag das Schuljahr zu Ende, die Schüler bekommen das Zeugnis, und es beginnen die Sommerferien.

Die Schulferien dauern zwei Monate lang. Viele der Schulen werden in den Sommermonaten die Schulgebäude in Stand setzen. Das neue Schuljahr beginnt am Montag, den 3. September.