Schüler, Studenten und Rentner erhalten 75 Prozent Ermäßigung in Bus und Bahn

Schüler, Studenten und Rentner erhalten in Tschechien künftig 75 Prozent Ermäßigung auf Bus- und Bahnpreise. Dies hat das Kabinett des geschäftsführenden Premiers Andrej Babiš (Partei Ano) am Dienstag beschlossen. Die Regelung soll mit dem Fahrplanwechsel am 10. Juni in Kraft treten.

Den Staat werden die Fahrpreisermäßigungen jährlich bis zu 5,8 Milliarden Kronen (230 Millionen Euro) kosten. In diesem Jahr erhält das Verkehrsministerium aus Haushaltsreserven zusätzlich 3,3 Milliarden Kronen (120 Millionen Euro).