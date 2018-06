Schriftsteller Pavel Kohout veröffentlicht Memoiren

Der Schriftsteller Pavel Kohout hat am Mittwochabend in Prag seine Memoiren („To byl můj život??“) vorgestellt. Am 20. Juli feiert der Autor von mehreren Dutzend Dramen und Romanen seinen 90. Geburtstag. An der Präsentation im Buchpalast Luxor nahmen unter anderem auch Kohouts Tochter, die Schriftstellerin Tereza Boučková, sowie Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg teil.

Die Memoiren bestehen aus Kohouts Erinnerungen aus den Jahren 1928 bis 1979 sowie 1979 bis 1992, aus seinem Text „Eine vorläufige Bilanz“ von 2011 und einem Post scriptum des Schriftstellers von 2018.