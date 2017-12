Die Straße Stará Husí cesta in der Umgebung von Česká Lípa ist die schönste Allee des Jahres. Dies gab der Umweltverband Arnika, der den die Auszeichnung alljährlich vergibt, am Freitag bekannt, Auf dem zweiten Platz landete eine Allee in Šakvice bei Břeclav.

Die Allee des Jahres konnten Bürger auf einer Internetplattform nominieren und anschließend für die Siegerstraße stimmen.