Die tschechische Schauspielerin Gabriela Vránová ist am Samstagmorgen im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies teilten ihre Familie und der Schauspielerverband mit.

Vránová wirkte mehr als 40 Jahre am Theater auf den Weinbergen in Prag. Dem breiten Publikum war sie dank zahlreichen Rollen in Filmen und TV-Serien bekannt. Hochgeschätzt waren ihre Leistungen als Hörfunk- und Synchronsprecherin. Vránová hat unter anderem der französischen Schauspielerin Catherine Deneuve ihre Stimme verliehen.