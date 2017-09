Schauspieler Jan Tříska schwer verletzt

Der renommierte tschechisch-amerikanische Schauspieler Jan Tříska hat sich schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Tříska stürzte am Samstag vermutlich von der Karlsbrücke in die Moldau, zwei Passagiere eines Schiffes retteten ihn aus dem Fluss und er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schauspieler liegt auf der Intensivstation des zentralen Krankenhauses in Prag.

Jan Tříska gehört zu den talentiertesten Schauspielern der 1960er Jahre. Er ist Mitbegründer des bekannten Theaters „Divadlo za branou“. Bis zur Unterzeichnung der Charta 77 spielte er im Theater sowie in Filmen. 1977 emigrierte er in die USA und ließ sich in Kalifornien nieder. In den USA spielte er bisher in 44 Filmen, darunter in Miloš Formans Filmen „Ragtime“ und „Larry Flynt – Die nackte Wahrheit.“ Seit der Wende 1989 tritt er auch in den Prager Theatern auf und spielt in tschechischen Filmen.