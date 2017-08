Salmonellenerkrankung in südmährischer Legehennen-Farm

Wegen einer Salmonellen-Erkrankung müssen in einer südmährischen Legehennen-Farm rund 65.000 Hühner getötet werden. Dies teilte ein Sprecher der tschechischen Veterinärverwaltung mit.

Die Farm in Pohořelice / Pohrlitz gehört zur Maiwald AG mit Sitz in Litomyšl / Leitomischl. Sie hatte Eier unter anderem auch an den Discounter Lidl geliefert. Das Unternehmen gab bekannt, alle möglicherweise betroffenen Eier aus dem Verkauf zu nehmen. Bereits verkaufte Chargen könnten zurückgegeben werden, hieß es weiter.