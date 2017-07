Die Polizei in Plzeň / Pilsen hat eine junge Mutter des Mordes an ihrem neugeborenen Jungen beschuldigt. Der Säugling war am Sonntag in einer Babyklappe der westböhmischen Stadt gefunden worden. Der 30-jährigen Frau droht eine harte Strafe. Das Baby starb am Montag, die Ärzte stellten bei ihm schwere Verletzungen fest. Diese könnten nicht von der Geburt herrühren, sondern nur durch absichtliche Fremdeinwirkung, informierte die Polizei auf ihrer Webseite. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll die junge Frau ihre Schwangerschaft verheimlicht und das Kind zu Hause im Badezimmer geboren haben. Danach wollte sie das Baby töten, dabei sei sie aber von ihrer Mutter überrascht worden, die zuvor angeblich nichts von der Schwangerschaft bemerkt habe. Schließlich habe sie die Mutter gebeten, das Kind in der Babyklappe abzulegen, informierte die Polizei. In Tschechien wurde die Babyklappe vor zwölf Jahren eingeführt. Seitdem wurden in den insgesamt 71 Übernahmestellen 156 Säuglinge abgelegt und entnommen.