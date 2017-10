Sängerin Kubišová gibt letztes Konzert in Prag

Die populäre Sängerin Marta Kubišová tritt am Freitag ein letztes Mal in Prag auf. Das Konzert der großen Stimme des tschechischen Schlagers und Chansons im Lucerna-Palast ist restlos ausverkauft. Es ist Teil ihrer Abschiedstournee, die sie am Mittwoch in ihrer Geburtsstadt České Budějovice / Budweis beendet. Am 1. November feiert Kubišová zudem ihren 75. Geburtstag.

Als Gäste ihres Prager Konzerts werden unter anderem die hierzulande ebenfalls geschätzten Interpreten Lucie Bílá, Aneta Langerová und Václav Neckář auftreten. Mit Neckář und Helena Vondráčková gründete Kubišová im Revolutionsjahr 1968 das Trio „Golden Kids“. In der darauffolgenden Zeit der sogenannten Normalisierung waren ihre progressiven Lieder indes verpönt, und Kubišová durfte nicht mehr öffentlich auftreten. Im Zuge der politischen Wende wurde sie rehabilitiert, noch im November 1989 hatte sie Václav Havel zu ihrem ersten Auftritt seit Jahren gedrängt.