Ryan und Vondráček unterzeichnen Deklaration zum Jubiläum der Tschechoslowakei

Der Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Paul Ryan, und der Chef des tschechischen Abgeordnetenhauses, Radek Vondráček, haben am Dienstag in Prag eine gemeinsame Deklaration zum 100. Jahrestag der Gründung der damaligen Tschechoslowakei unterzeichnet. In dem Papier wird darauf verwiesen, die Amerikaner hätten ihren Anteil daran gehabt, dass die Tschechoslowakei im Oktober 1918 entstehen konnte. Sie entstand dank der Unterstützung des amerikanischen Kongresses und von Präsident Woodrow Wilson, und wurde nach den gleichen Grundprinzipien gegründet wie die Vereinigten Staaten, heißt es in der Erklärung. Zugleich wird hervorgehoben, dass der erste tschechoslowakische Präsident Tomáš Garrigue Masaryk die Unabhängigkeitserklärung der neuen Republik eben in den Staaten formuliert habe.

Zuvor hat Paul Ryan an einer Diskussionsrunde mit Prager Studenten teilgenommen. Dabei würdigte er die engen Beziehungen der Vereinigten Staaten mit der Europäischen Union. Gleichzeitig machte er darauf aufmerksam, dass die sozialen Medien auch dazu missbraucht werden können, die unterschiedlichen Meinungsströme in der Gesellschaft zu verstärken.