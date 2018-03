Ryan in Prag: Lob für Tschechien für Solidarität mit London und Nato-Engagement

Der Sprecher des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Paul Ryan, hat Russland verurteilt, Desinformationen zu verbreiten und so auch zu versuchen, das Bündnis zwischen Tschechien und den USA zu untergraben. In seiner Rede am Dienstag im Abgeordnetenhaus in Prag würdigte Ryan zudem die Entscheidung der tschechischen Regierung, drei russische Diplomaten auszuweisen. Dies sei ein Ausdruck der Solidarität mit Großbritannien nach dem Nervengiftanschlag in Salisbury, so Ryan.

Der dritthöchste Repräsentant der Vereinigten Staaten dankte der Tschechischen Republik ebenso für ihr Engagement in der Nato. Er hob hervor, dass Tschechien als eines von wenigen Ländern weiter eine Botschaft im syrischen Damaskus betreibe, was auch den Amerikanern helfe. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprach Ryan schließlich die Hoffnung aus, er glaube daran, dass Tschechien den mutmaßlichen russischen Hacker an die Staaten ausliefern werde.