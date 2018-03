Russland-Wahl: Gratulationen und Kritik aus Tschechien

Tschechische Politiker haben sich wenig überrascht vom Wahlsieg Wladimir Putins bei der russischen Präsidentschaftswahl gezeigt. Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Partei Ano) sagte in einer Stellungnahme, dass dieses Ergebnis so zu erwarten war. Babis verwies gleichzeitig darauf, dass die Beziehung zu Russland nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien denkbar schlecht sei. Sozialdemokraten-Chef Jan Hamáček sieht auch deshalb Russland in der Pflicht, die Beziehungen zur EU zu entspannen.

Kritik kam dabei vor allem von den konservativen Oppositionsparteien. Wir respektieren die Wahlen in Russland, fordern aber auch Respekt für unsere Wahl nicht Russland sein zu wollen, twitterte Bürgerdemokraten Chef Petr Fiala.

Glückwünsche kamen hingegen von den Kommunisten. Der Wahlausgang war zu erwarten gewesen, so Parteichef Vojtěch Filip. Russland sei weiterhin ein bedeutender Faktor in der Weltpolitik und er hoffe auf korrekte Beziehungen mit der Tschechischen Republik, so Filip.

Bei der Präsidentenwahl am Sonntag wurde Amtsinhaber Wladimir Putin mit über 76 Prozent der Wählerstimmen wiedergewählt.