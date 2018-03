Russischer Hacker Nikulin hat kein Anrecht auf Asyl in Tschechien

Der seit 2016 in Prag inhaftierte Russe Jewgeni Nikulin hat kein Anrecht auf humanitäres Asyl in Tschechien. Das bestätigte am Freitag das Prager Stadtgericht, das ihm gegenüber direkt im Gefängnis Pankrác eine Klage des mutmaßlichen Hackers zurückwies, der eine Entscheidung des tschechischen Innenministeriums als ungesetzlich anfechten wollte. Das Urteil ist rechtskräftig, Nikulin kann lediglich eine Aufhebung der Gerichtsentscheidung beim Obersten Verwaltungsgericht beantragen.

Nikulin wurde 2016 auf Anfrage der USA in Tschechien festgenommen. Dem Russen wird vorgeworfen, einen massiven Datenklau bei US-Unternehmen betrieben zu haben. Sowohl die USA als auch Russland fordern eine Auslieferung des mutmaßlichen Hackers.