Russische Botschaft in Prag leugnet Konews Teilnahme an Okkupation von 1968

Die russische Botschaft in Prag hat die Teilnahme des sowjetischen Marschalls Iwan Konew an den Vorbereitungen zum Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 geleugnet. Via Twitter reagierte die Botschaft damit auf das Vorhaben des sechsten Prager Stadtbezirks, eine Informationstafel am Konew-Denkmal anzubringen. Der Text der Tafel soll unter anderem über Konews Anteil an den Vorbereitungen zum Einmarsch informieren. Laut dem Bürgermeister des Stadtbezirks, Ondřej Kolář (Top 09), sind alle historischen Details unter anderem vom Institut für Militärgeschichte überprüft worden.

Den Informationen des sechsten Stadtbezirks zufolge soll der Text der Tafel die Rolle des Marschalls zu Kriegsende, beim Aufstand in Ungarn 1956 sowie beim Einmarsch in die Tschechoslowakei im Jahre 1968 erläutern.