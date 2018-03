Rusnok: 2019 werden Löhne geringer steigen als im Jahr 2017

Für das kommende Jahr 2019 ist in Tschechien mit einem geringeren Lohnanstieg zu rechnen. Das sagte der Gouverneur der Tschechischen Nationalbank (ČNB), Jiří Rusnok, am Sonntag im Tschechischen Fernsehen. Seiner Meinung nach wäre es ideal, wenn der Lohn in ähnlicher Höhe zulegen würde wie das Bruttoinlandsprodukt, also um ungefähr vier Prozent. Der durchschnittliche Brutto-Monatslohn in Tschechien ist im vierten Quartal 2017 erstmals auf über 30.000 Kronen (1185 Euro) gewachsen.

Für das gesamte letzte Jahr ist der monatliche Durchschnittslohn um sieben Prozent auf 29.504 Kronen (1160 Euro) gestiegen. Das ist ein realer Zuwachs von 4,4 Prozent. Allgemein aber gilt, dass zwei Drittel der Arbeitnehmer diesen Durchschnittslohn nicht erreicht.