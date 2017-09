Rund 90.000 Besucher bei Nato-Tagen in Ostrava

Die Nato-Tage im mährisch-schlesischen Ostrava / Ostrau haben am Wochenende gut 90 000 Flugbegeisterte und Militärfans angelockt. Das teilten die Veranstalter einer der größten militärischen Leistungsschauen in Mitteleuropa am Sonntag mit. Auf dem Fliegerhorst Mošnov bei Ostrava waren 80 Flugzeuge und Hubschrauber und 200 Landfahrzeuge wie Panzer und Jeeps zu sehen.

Unter den 17 Teilnehmerländern war auch Deutschland vertreten. Wegen des schlechten Wetters mussten in diesem Jahr zahlreiche Kunstflug-Vorführungen abgesagt werden.