Rückzahlung der Fördergelder für „Storchennest“ gebilligt

Der Ausschuss des Regionalrates für Operationsprogramme Mittelböhmen hat am Donnerstag ein Abkommen mit der Firma Imoba gebilligt, die zur Agrofert-Holding gehört. Demzufolge wird die Firma die EU-Fördergelder für den Bau des Luxusresorts „Storchennest“ freiwillig zurückzahlen, die sie in den Jahren 2007 und 2008 aufgenommen hat. Der Betrag liegt bei 50 Millionen Kronen (knapp 2 Millionen Euro). Imoba zahle die Gelder zurück, weil es sich nicht erwarten lasse, dass das Gericht in absehbarer Zeit den Fall unabhängig und gerecht beurteilen werde, führte ein Sprecher der Firma an.

Wegen des möglichen Betrugs mit den EU-Subventionen ermittelt die Polizei derzeit gegen mehrere Personen, unter anderem gegen Premier Andrej Babiš (Ano).