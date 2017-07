Die aktuelle Rückrufaktion des VW-Konzerns, bei der Hunderttausende Autos zur Überarbeitung der Software des Bremssystems in eine Werkstatt müssen, betrifft in Tschechien zirka 12.000 Fahrzeuge. Bei der Marke Škoda, einer VW-Tochter, sind einige Octavia-Modelle davon berührt. Und zwar Modelle, die vom 1. Juni 2008 bis 1. Juni 2009 produziert wurden, informierte am Montag ein Škoda-Sprecher. In Deutschland sind von dieser Maßnahme nicht weniger aus 385.000 Autos der Marken VW, Audio und Škoda betroffen. Laut einem Bericht der Fachzeitschrift „kfz-betrieb“ sei zu befürchten, dass ohne die Modernisierung der Software das Bremssystem in diffizilen Situationen versagen könne, es beispielsweise beim Übersteuern, Untersteuern oder einer Vollbremsung nicht mehr für genügend Stabilität sorgen dürfte. Bei einem Škoda Octavia mit der fehlerhaften Software wiederum könne es infolge der thermomechanischen Überbeanspruchung zu einer Beschädigung der Bodenplatte und damit zum Ausfall des ABS/ESP-Systems kommen, schreibt kfz-betrieb.