Rudern: Podrazil und Helešic siegen im Ruder-Weltcup

Die tschechischen Jakub Podrazil und Lukáš Helešic haben im Zweier ohne Steuermann zum ersten Mal in ihrer Sportkarriere einen Ruder-Weltcup gewonnen. Die beiden Tschechen siegten am Sonntag in Linz-Ottensheim. Sie waren um 0,88 Sekunden schneller als die Brüder Valentin und Martin Sinkovič aus Kroatien. Auf Rang drei lagen die Brüder Valentin und Théophile Onfroy aus Frankreich.

Es sei ein phantastisches Rennen gewesen, sagte Helešic. Sie wollten seinen Worten zufolge einen guten Start haben, aber zudem mussten mit Kräften für den Abschluss sparen. Der Sieg vor den Kroaten sei überraschend, aber glänzend, so der Ruderer.