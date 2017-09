Roma-Museum ist Träger der Gedenkstätte in Hodonín u Kunštátu

Das Museum für Roma-Kultur in Brünn wird die neue Gedenkstätte in Hodonín u Kunštátu / Hodonin verwalten. Die Gedenkstätte, die am Ort errichtet wurde, wo sich während des Zweiten Weltkriegs ein KZ für die Roma befand, sollte ursprünglich im August dieses Jahres geöffnet werden. Es war jedoch unklar, wer der Träger der Dauerausstellung sein wird. Die Gedenkstätte wurde vom Nationalmuseum für Pädagogik errichtet.

Im sogenannten „Zigeuner“-Lager in Hodonín u Kunštátu wurden in den Jahren 1942 bis 1943 Roma aus Mähren vor dem Transport nach Auschwitz versammelt.