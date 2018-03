Rolling Stones treten im Juli in Prag auf

Die Rolling Stones treten am 4. Juli in Prag auf. Das Konzert findet auf dem Flughafen in Letňany statt, wie die ausrichtende Konzertagentur am Montag bekanntgab. Die Show der legendären Rockband in Prag gehört zur Tournee „No Filter“, die Mitte Mai in Dublin startet. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood werden dabei in Irland, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Polen und eben auch Tschechien auftreten.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert in Prag beginnt am 9. März. Die Preise für die Tickets starten bei 1990 Kronen (knapp 80 Euro).