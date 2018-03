Rolling Stones in Prag: Nachfrage lässt Server kollabieren

Seit Freitag 10:00 Uhr können sich Fans Tickets für das Konzert der Rolling Stones am 4. Juli in Prag kaufen. Kurz nach Verkaufsstart brach wegen der großen Nachfrage jedoch der Server der offiziellen Verkaufswebseite zusammen und Interessierte wurden auf ein anderes Portal verwiesen. Laut den Veranstaltern ist dies keine Überraschung, die Konzerte der aktuellen „No Filter“-Tour der britischen Rocker würden auch in anderen Städten alle Rekorde brechen. Außerdem würden auch viele Fans aus dem Ausland Interesse an dem Konzert in Prag haben.

Die Organisatoren erwarten rund 85.000 Fans zu dem Konzert im Event-Areal im Prager Stadtteil Letňany. Die Rolling Stones halten den absoluten Besucherrekord in Tschechien. Zu ihrem Konzert im Jahr 1995 kamen über 130.000 Menschen.