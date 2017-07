Die tschechische Rock-Band Framus Five hat ihren 50. Geburtstag gefeiert. Mit einem Konzert auf der Naturbühne im Schlosspark von Konopiště erinnerten Sänger Michal Prokop und seine Mitstreiter am Freitagabend an die wichtigsten Phasen seit 1967. Von der allerersten Besetzung ist nur noch Prokop übrig geblieben, Gitarrist Luboš Andršt beispielsweise stieß erst drei Jahre später zu Framus Five. Als größter Hit der Band gilt Kolej Yesterday von 1984. Framus Five gilt als eines der Urgesteine des sogenannten „Bigbít“ (Bigbeat) in der damaligen Tschechoslowakei.