Im Vergleich zur Urlaubszeit im Vorjahr haben die Tschechien in diesem Sommer dreimal mehr im Ausland telefoniert und sechsmal mehr Daten verbraucht. Dies geht aus Zahlen der tschechischen Mobilfunkanbieter hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach ist der Wegfall des sogenannten Roamings in der EU gut bei den Tschechen angekommen. Zudem geht aus den Telefondaten hervor, dass am meisten in Italien und Kroatien telefoniert und gesurft wurde.