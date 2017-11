Riesenrad am Moldau-Ufer wird nicht gebaut

Am Moldau-Ufer in Prag wird kein Riesenrad gebaut. Der Investor hat dem fünften Prager Stadtbezirk, auf dessen Gebiet sind das 60 Meter hohe Aussichtsrad befinden sollte, die erforderlichen Erlaubnisse nicht vorgelegt. Durch die Nichterfüllung der Bedingung sei der Mietvertrag für das Grundstück auf dem Moldau-Kai am 1. November ausgelaufen, hieß es am Mittwoch.

Das Projekt mit dem Namen „Prague Wheel“ sollte voraussichtlich im Januar 2017 in Betrieb gehen. Das Vorhaben rief eine heftige Kritik hervor.