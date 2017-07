Die Vorsitzendendes Verfassungsgericht, des Obersten Gerichtshofs, des Obersten Verwaltungsgerichts sowie der oberste Staatsanwalt und die Ombudsfrau sind davon überzeugt, dass der in Polen erörterte Gesetzentwurf über den Obersten Gerichtshof Angriff auf die Unabhängigkeit des polnischen Gerichtswesens darstellt. Die Institutionen veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung am Freitag auf ihren Webseiten. Die Entwicklung in Polen im letzten Jahr gefährde die Prinzipien, von denen ein demokratischer Rechtsstaat ausgeht, hieß es in der Erklärung.