Rekordteilnahme am Kunstwettbewerb der Gedenkstätte Lidice

Am internationalen Kunstwettbewerb der Gedenkstätte Lidice haben so viele Kinder teilgenommen wie noch nie. Insgesamt fast 30.000 Beiträge aus 79 Ländern seien eingeschickt worden, informierten die Veranstalter am Donnerstag. Thema war dieses Jahr der Mangel an Trinkwasser.

Der Kunstwettbewerb wurde 1973 ins Leben gerufen. Er soll an die Kinder von Lidice in Mittelböhmen erinnern. Bei einem Massaker im Jahr 1942 erschossen die Nationalsozialisten die männlichen Bewohner des Ortes. Die Frauen wurden ins KZ Ravensbrück verschleppt und die Kinder in ein Vernichtungslager, in dem die meisten von ihnen umgebracht wurden.