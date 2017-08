Im Flugverkehr über der Tschechischen Republik wurde im Juli der Rekord geknackt. Mehr als 90.000 Flugzeuge sind im ersten Ferienmonat über Tschechien geflogen. Das war die höchste Monatszahl in der Geschichte. Der stärkste Tag war der 16. Juli, an dem 3168 Maschinen den tschechischen Luftraum genutzt haben, führte die staatliche Leitstelle für Luftverkehr am Montag an. Im Jahr 2016 waren insgesamt fast 837.000 Flugmaschinen über Tschechien unterwegs. Dies war um sieben Prozent mehr als im Vorjahr 2015.