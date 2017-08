Nach dem Unfall eines tschechischen Reisebusses in den Dolomiten werden weiterhin 13 der verletzten Urlauber in italienischen Krankenhäusern behandelt. Dies sagte die tschechische Konsulin Jana Karfíková der Presseagentur ČTK am Sonntag. Bei dem Unfall am Freitagabend war der Busfahrer ums Leben gekommen, rund 20 Reisende wurden teils schwer verletzt. Weiter ermittelt die Polizei, wie es zu dem Unfall auf einer Landstraße zwischen Bozen und Trento kommen konnte. Laut Karfíková sollen die Ergebnisse bis in einer Woche vorliegen. Südtiroler Medien vermuteten, dass die Bremsen des Busses versagt haben könnten.