Reinigung nach Silvesternacht kostet Prag eine Million Kronen

Die Prager Müllabfuhr (PSAS) wird zur Säuberung der Innenstadt nach der Silvesternacht zirka 120 Mitarbeiter und 30 Reinigungsmaschinen unterschiedlicher Bauart einsetzen. Mit den Reinigungsarbeiten werde man um drei Uhr auf dem Wenzelsplatz beginnen, teilte die Firma am Donnerstag in einem Pressebericht mit.

Im Prager Stadtzentrum wird der Verkehr in der Nacht zu Neujahr und am Neujahrstag eingeschränkt. In der Silvesternacht sind davon besonders der Wenzelsplatz, der Altstädter Ring und die Gegend rund um die Karlsbrücke betroffen. Am Neujahrstag werden wegen des Feuerwerks zwei Uferpromenaden an der Moldau gesperrt.

Die Reinigung der Innenstadt nach Silvester kostet dem Magistrat rund eine Million Kronen (ca. 39.000 Euro). Die Müllabfuhr rechnet damit, dass alle Plätze und Straßen ab 8 Uhr morgens wieder begeh- und befahrbar sind.