Regisseur Jiří Menzel bei Berlinale geehrt

Der tschechische Filmregisseur und Schauspieler Jiří Menzel ist am Freitagabend bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin mit der Berlinale Kamera ausgezeichnet worden. Der Preis sei der Dank für viele Stunden des Glücks im Kino, die Menzel den Menschen bereitet habe, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick. Die Auszeichnung nahm stellvertretend der österreichische Schauspieler Peter Simonischek entgegen, der mit Menzel zusammen im neuen Film „Der Dolmetscher“ spielt.

Jiří Menzel, der am Freitag 80 Jahre alt wurde, konnte wegen einer Hirnoperation nicht nach Berlin kommen. Der Starregisseur erholt sich derzeit in einer Reha-Klinik von dem Eingriff. Er hoffe aber, noch einmal wieder zur Berlinale kommen zu können, schrieb Menzel in einer Dankesbotschaft.