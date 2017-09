Regionalgalerie Liberec zeigt Werke von Künstlern des Metznerbundes

Eine Ausstellung von Werken der Künstler des Metznerbundes wurde in der Regionalgalerie in Liberec / Reichenberg eröffnet. Die Schau wurde nach mehrjährigen kunstwissenschaftlichen Forschungen zusammengestellt. Der Verein Metznerbund sei offensichtlich der wichtigste und größte Verein der deutschsprachigen Künstler der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei gewesen, teilte die Kuratorin der Ausstellung Anna Habánová mit.

Die Ausstellung mit dem Titel „Metznerbund – Geschichte eines Künstlerbundes in Böhmen 1920-1945“ ist in Liberec bis 31. Dezember 2017 zu sehen.