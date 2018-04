Regionalentwicklungsministerium will Sozialwohnungen schaffen

Regionalentwicklungsministerin Klára Dostálová (parteilos) plant einen weiteren Anlauf, um Sozialwohnungen für Bedürftige bereitzustellen. Die Kosten sollten teils vom Staat, teils aus EU-Fonds gedeckt werden, berichtete das Tschechische Fernsehen am Montag. Unter der Vorgängerregierung war ein entsprechendes Gesetzesprojekt gescheitert.

Dem Bericht nach will Dostálová Sozialwohnungen in einer Art von Wohnheimen einrichten lassen. Kritiker halten dies jedoch für falsch und befürchten die Entstehung ghettoartiger Siedlungen. NGOs fordern schon seit Jahren die Wiederaufnahme sozialen Wohnungsbaus in Tschechien.