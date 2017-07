Das Rentensystem in Tschechien ist einer Regierungsstudie zufolge stabil. Eine grundlegende Reform des Systems sei daher nicht notwendig, so die Autoren der Studie. Ihrer Meinung nach genüge die Korrektur beziehungsweise Anpassung einiger Parameter, und dies im Einklang mit einer Erhöhung des Anteils der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt sowie einer verstärkten Rentenzusatzversicherung. Das Regierungsamt wird die Studie am Montag auf seiner Webseite veröffentlichen. Wie die Presseagentur ČTK vorab mitteilte, werden darin auch die Reformen zum Rentensystem in den Nachbarländern, in Schweden, der Schweiz, dem Baltikum und in Südamerika beschrieben.