Regierungschefs der Visegrad-Staaten treffen Juncker in Brüssel

Die Regierungschefs der Visegrad-Staaten (Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn) haben sich am Mittwochabend in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker getroffen. Bei dem gemeinsamen Abendessen sei man sich einig geworden, dass die Lösung europäischer Fragen die Bereitschaft zu Kompromissen und zur Zusammenarbeit erfordere, schrieb Juncker via Twitter. Nach Aussage des tschechischen Staatssekretärs für europäische Angelegenheiten, Aleš Chmelář (Sozialdemokraten), sei die Diskussion offen und sehr direkt gewesen. Man habe sich beispielsweise darauf verständigt, dass sämtliche Debatten über die Zukunft der EU von allen Mitgliedsstaaten vereint geführt werden müssen, sagte Chmelář.

In einer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg hat sich Juncker unlängst besorgt über den wachsenden Graben zwischen Ost- und Westeuropa geäußert. Anders als beispielsweise der französische Präsident Emmanuel Macron beschwört der Kommissionspräsident einen noch engeren Zusammenhalt der EU-Staaten nach dem anstehenden Brexit.