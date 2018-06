Regierungsbildung: Zeman trifft Babiš und Hamáček

Staatspräsident Miloš Zeman trifft am Sonntagabend im Schloss Lány mit Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und dem Parteichef der Sozialdemokraten Jan Hamáček zusammen. Das Thema der Debatte wird vermutlich das Minderheitskabinett der Ano-Partei und der Sozialdemokraten sein. Ein Streit wird über die Nominierung des sozialdemokratischen Europaabgeordneten Miroslav Poche für den Außenministerposten geführt.

Es ist unklar, wann das neue Regierungskabinett ernannt wird. Zeman ließ am Sonntag verlauten, er könnte die Regierung „höchstwahrscheinlich“ nächste Woche am Dienstag oder am Mittwoch ernennen. Für den Premier war es seinen Worten zufolge eine neue Information.