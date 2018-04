Regierungsbildung: Babiš akzeptiert, falls anderer Ano-Politiker beauftragt wird

Der geschäftsführende Premier und Chef der Partei Ano, Andrej Babiš, würde akzeptieren, falls Präsident Miloš Zeman einen anderen Politiker aus der Ano-Partei mit der Regierungsbildung beauftragen würde. Babiš sagte dies in einem Gespräch gegenüber der Tageszeitung Lidové noviny am Montag. Er erwarte aber nicht, dass sich der Staatspräsident für einen solchen Schritt entscheide, fügte Babiš hinzu. Zeman und Babiš kommen am Dienstag zu einem Gespräch zusammen.

Babiš wurde nach der Abgeordnetenwahl mit der Regierungsbildung beauftragt, in der seine Partei Ano klar siegte. Er bildete eine Minderheitsregierung, die das Vertrauen des Abgeordnetenhauses nicht gewann. Daraufhin hat er von dem Staatspräsidenten Zeit bis Ende Juni bekommen, um die Entstehung eines neuen Kabinetts auszuhandeln. Am vergangenen Donnerstag scheiterten die Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten.