Regierung unterstützt Abschaffung der Karenztage

Die geschäftsführende Regierung hat den Vorschlag der Sozialdemokraten unterstützt, die Karenztage im Krankheitsfall abzuschaffen. Demzufolge soll die die Lohnfortzahlung in den ersten drei Tagen der Erkrankung wiedereingeführt werden. Dies teilte Premier Andrej Babiš (Ano) am Mittwoch vor Journalisten in Prag mit.

Es wurde erwartet, dass das Kabinett den Vorschlag ablehnt. Laut Babiš ist aber die Karenzzeit ein Thema der Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten. Die Partei Ano will ihm zufolge vorschlagen, dass die Arbeitgeber das Krankengeld von dem ersten bis den elften Tag bezahlen, danach sollen die Versicherungen die Kosten übernehmen. Im Jahr 2008 hatte das damalige rechtsliberale Kabinett drei Karenztage eingeführt, in denen die Arbeitnehmer kein Geld bekommen.