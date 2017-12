Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Freitag Personalkürzungen in Ministerien und im Regierungsamt gebilligt. Gestrichen wurden insgesamt 23 Dienst- und 50 Arbeitsplätze. In den Behörden soll es 14 Sektionen weniger als bisher geben. Die meisten Änderungen betreffen das Regierungsamt.

Der Entwurf zur Reorganisation der Arbeit der Ministerien wurde vom Innenministerium vorgelegt. Eine weitere Welle der Systemänderungen soll im März folgen.