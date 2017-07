In der Terrorismusbekämpfung sollen in den Jahren 2019 – 2021 insgesamt 359 Millionen Kronen (13,5 Millionen Euro) für den Schutz der sogenannten „weichen Ziele“ in Tschechien bereitgestellt werden. Darüber hat die Regierung auf ihrer Sitzung am Montag entschieden. Die Gelder werden aus Förderprogrammen mehrerer Ministerien ausgezahlt. Die Regierung billigte im April ihr Konzept zum Schutz der „weichen Ziele“. Damit werden Orte des öffentlichen Lebens mit vielen Menschen oder weitreichende wichtige Infrastruktur gemeint.