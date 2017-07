Die Prüfungen zum Erlangen des Waffenscheins sollen strenger und objektiver sein. Das Regierungskabinett hat am Montag eine entsprechende Richtlinie gebilligt, die die Bedingungen für die Prüfungen präzisiert. Dies teilte der Sprecher des Kabinetts, Martin Ayrer, mit. Die Zahl der Prüfungen ist in den letzten Jahren gestiegen. Gleichzeitig steigt jedoch die Zahl der Beschwerden, die die Bewerber sowie die Polizisten einreichen. In Tschechien besaßen bis Ende des vergangenen Jahres 300.307 Menschen einen Waffenschein. Dies war um 8285 mehr als Ende 2015.