Nachrichten Regierung plant mehrere Projekte für saubere Luft

25-01-2017 14:44 | Till Janzer

Die tschechische Regierung möchte als Prävention vor Smog unter anderem die Nutzung von Elektroautos fördern und den Austausch alter Heizungsanlagen beschleunigen. Dies sagte Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Demnach sollen EU-Gelder genutzt werden, um das Netz an Ladestationen für Elektroautos auszubauen. Laut Umweltminister Richard Brabec (Partei Ano) sollten Städte und Gemeinden zudem all jene Instrumente besser nutzen, die sie bereits jetzt im Falle von Smogalarm hätten. Brabec nannte dabei die Möglichkeit, bestimmten Industriebetrieben eine Drosselung der Produktion anzuordnen. Neue Gesetze seien hingegen nicht nötig, so der Chef des Umweltressorts.

Menschenrechtler kritisieren Tschechien wegen Anti-Asylpolitik 25-01-2017 15:37 | Till Janzer Laut Menschenrechtsorganisationen wird es Flüchtlingen erschwert, in Tschechien und in weiteren Staaten entlang der sogenannten Balkanroute um Asyl zu bitten. Dazu würden verstärkte Kontrollen und verschärfte Maßnahmen der Polizei dienen sowie ein Ausbau der Grenzsicherungssysteme. Dies teilten Vertreter von NGOs aus mehreren Ländern in Prag mit. Die tschechische Organisation zur Hilfe von Flüchtlingen (OPU) hatte unter anderem das Vorgehen der Sicherheitsbeamten am Prager Flughafen beobachtet und nannte am Mittwoch einige konkrete Fälle. Die Fremdenpolizei bezeichnete die Beschuldigungen als „Unsinn“. Neben Tschechien wurde das Vorgehen in Ungarn, Polen, Bulgarien und Slowenien ausgewertet.

Das Wetter am Donnerstag, 26. Januar 25-01-2017 14:41 | Till Janzer Am Donnerstag ist es in Tschechien teil hochnebelartig bewölkt, teils heiter Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -4 bis 0 Grad Celsius, bei längerem Sonnenschein bis +2 Grad. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -3 Grad Celsius erreicht.

Innenminister Chovanec kritisiert maltesische EU-Ratspräsidentschaft wegen Flüchtlingsquoten 25-01-2017 14:22 | Till Janzer Innenminister Milan Chovanec hat kritisiert, dass die maltesische EU-Ratspräsidentschaft zur Diskussion über Flüchtlingsquoten zurückkehren möchte. Damit sei man wieder am Ausgangspunkt von vor einem oder anderthalb Jahren, sagte der Sozialdemokrat am Mittwoch in Prag. Für Malta ist die Flüchtlingsfrage eines der zentralen Themen für den Vorsitz im Europäischen Rat. Beim informellen Treffen mit seinen 27 europäischen Amtskollegen will sich Chovanec am Donnerstag erneut gegen eine verbindliche Quotenregelung aussprechen. Vernünftig finde er jedoch den Vorschlag, die Nutzung biometrischer Daten auf die europäischen Staaten außerhalb der EU auszudehnen, so der tschechische Innenminister.

Banken: Wachstum in Tschechien in diesem Jahr bei 2,6 Prozent 25-01-2017 13:49 | Till Janzer Die tschechische Bankenassoziation bleibt bei ihrer Konjunkturprognose für dieses Jahr. Demnach soll das tschechische Bruttoinlandsprodukt um 2,6 Prozent wachsen. Dasselbe Wirtschaftstempo sagen die Banken auch für 2018 voraus. Die Nationalbank zeigte sich zuletzt in ihrer Prognose etwas optimistischer. So soll sich das BIP sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr um 2,9 Prozent erhöhen.

Umweltschützer fordern wirksame Maßnahmen gegen Smog 25-01-2017 12:52 | Till Janzer Umweltschützer haben die tschechische Regierung aufgefordert, wirksame Maßnahmen gegen Smog zu ergreifen. Dazu gehöre, die Städte und Gemeinden bei hohen Feinstaubkonzentrationen unter anderem zu Fahrverboten zu verpflichten, wie in einer Erklärung mehrerer Verbände steht. Auf weitere Sicht empfehlen die Ökologen, Kohleheizungen nicht mehr zu fördern und alte Kohlekraftwerke durch regenerative Energiequellen zu ersetzen. In den vergangenen Tagen waren große Teile Tschechiens unter einer Smogwolke gelegen. Besonders schlecht war die Luft in Prag sowie in den Kreisen Mittelböhmen und Olomouc / Olmütz.

Australian Open: Plíšková scheitert, zwei Tschechinnen im Doppel-Finale 25-01-2017 10:25 | Markéta Kachlíková Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková ist im Viertelfinale der Australian Open gescheitert. Die an Nummer fünf gesetzte Tschechin unterlag Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien mit 4:6, 6:3 und 4:6.



Zwei tschechische Spielerinnen haben aber das Finale im Doppel erreicht: Andrea Hlaváčková und Lucie Šafářová werden am Freitag gegeneinander antreten. Andrea Hlaváčková und ihre neue Doppelpartnerin Peng Shuai aus China besiegten das Duo Caroline Garcia und Kristina Mladenovic mit 7:6 und 6:2. Lucie Šafářová und die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands gewannen gegen die Japanerinnen Eri Hozumi und Miyu Kato mit 6:2, 4:6, 6:4.

Klaus: Probleme der deutsch-tschechischen Vergangenheit sind unlösbar 25-01-2017 10:14 | Markéta Kachlíková In der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 ging es laut Ex-Präsident Václav Klaus nicht um eine Versöhnung zweier Völker, sondern um die Versöhnung mit der jeweils eigenen Geschichte. Klaus sagte dies bei einer Konferenz am Dienstag in Prag. Er hatte als tschechischer Premier das Dokument über die bilateralen Beziehungen vor 20 Jahren unterzeichnet. Die Erklärung habe die Probleme der Vergangenheit nicht lösen können. Sie sei für diejenigen bestimmt gewesen, die verstehen wollten, dass diese Probleme unlösbar seien, so Klaus. Die späteren Gesten tschechischer Politiker gegenüber Sudetendeutschen bezeichnete der Ex-Präsident als „überflüssig“.

Vergleichsweise wenige Asylbewerber in Tschechien 25-01-2017 09:50 | Markéta Kachlíková Insgesamt 1475 Menschen haben im vergangenen Jahr in Tschechien um Asyl gebeten. Dies bedeutete 28 Asylbewerber je eine Million Einwohner, wie aus den Daten der Statistikbehörde Eurostat hervorgeht. Damit blieb Tschechien weit unter dem EU-Durchschnitt, dieser liegt bei 702 Asylbewerbern. Ähnlich geringe Quoten gab es noch in der Slowakei, in Portugal, Rumänien und Estland.