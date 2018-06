Regierung plant günstige Wohnkredite für junge Familien

Die Regierung will junge Familien bis 36 Jahre mit günstigen Wohnkrediten unterstützen. Damit soll ein Plan der Vorgängerregierung umgesetzt werden, hieß es auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Insgesamt sollen junge verheiratete Paare oder Eltern einen Kredit von bis zu zwei Millionen Kronen (knapp 78.000 Euro) auf maximal 25 Jahre bekommen können.

Mit der Maßnahme will das Kabinett von Premier Andrej Babiš jungen Familien den Zugang zum Wohnungsmarkt ermöglichen, die Tschechische Nationalbank hatte die Kriterien für Hypotheken in den vergangenen Jahren verschärft. Frischgebackene Eltern oder Eheleute werden sich aber trotzdem noch Geld bei Banken leihen müssen, in Prag kostet eine Dreizimmerwohnung mindestens im Schnitt 3,5 Millionen Kronen (136.000 Euro).