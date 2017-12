Regierung bleibt bei Ladenöffnungszeiten neutral

Sollte es zu einer Neuverhandlung des Gesetzes zu den Ladenöffnungszeiten in Tschechien kommen, wird sich die Regierung von Andrej Babiš neutral verhalten. Dies bestätigte eine Sprecherin der Regierung am Freitag. Das Kabinett reagiert so auf einen Vorschlag der Bürgerdemokraten, die Ladenöffnungszeiten an Feiertagen wieder zu deregulieren.

Seit vergangenem Jahr müssen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von über 200 Quadratmetern an insgesamt acht Feiertagen schließen. Die Regelung wurde vor allem von den Bürgerdemokraten als unternehmerfeindlich kritisiert.