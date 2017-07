Das Regierungskabinett hat die Einführung des Visumsprogramms für Investoren aus Ländern außerhalb der EU gebilligt. Dies teilte Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) am Montag mit. Ausländer, die mindestens 75 Millionen Kronen (2,7 Millionen Euro) in Tschechien investieren und 20 neue Arbeitsplätze schaffen, können eine Genehmigung zum langfristigen Aufenthalt beantragen. Die Wirtschaftskammer kritisierte die Maßnahme. Die Bedingungen seien übertrieben streng, so Ladislav Minčič von der Wirtschaftskammer.